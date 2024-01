PSG Mercato : coups de théâtre pour Mukiele et Phillips !

Le mercato du PSG pourrait ne pas se passer comme prévu. Alors que Nordi Mukiele est toujours en négociation avancée avec le Bayern Munich, les Parisiens doivent désormais avancer le dossier avec leurs homologues de Bavière. SI tout se passe comme il était prévu pour la latéral droit, un autre cas pourrait prendre une autre tournure.

L’Anglais serait entré en négociation avec West Ham. Fabrizio Romano annonce que les Hammers sont à fond sur l’Anglo-Jamaïcain. Dans cette même mesure le Barça s’est retiré des négociations, un transfert dans le club de Londres est probable, et le PSG pourrait s’en mordre les doigts.

🔴🇫🇷 Nordi Mukiele deal remains on as Bayern are locked in talks with PSG and player still keen on the move.



ℹ️ Recent reports of Mukiele’s medical with AC Milan are wide of mark. No medical took place, not even talks or negotiations. pic.twitter.com/vNvQDqU4E5