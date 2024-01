PSG - Mercato : d'autres offres que celle du Real Madrid vont arriver pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Alors que plusieurs médias dont Foot Mercato ont récemment annoncé que Kylian Mbappé aurait pris la décision de rejoindre le Real Madrid à l'issue de la saison et qu'un accord existerait déjà entre la star du Paris Saint-Germain et le club merengue, d'autres assurent que l'attaquant français n'aurait toujours pas pris sa décision pour son avenir. C'est le cas notamment du compte Twitter @PSGInside_Actu.

Mbappé va recevoir aussi des offres émanant d'Angleterre et d'Arabie saoudite

"Le joueur n'a pas pris de décision. Même son entourage ne connait pas son choix", affirme le suiveur du PSG, qui croit, par ailleurs, savoir que Kylian Mbappé devrait bientôt recevoir d'autres offres de contrats que celle du Real Madrid et qu'une nouvelle réunion entre le clan de l'ancien Monégasque et les dirigeants parisiens devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de janvier. "Surtout que d'autres contrats en Premier League, en Arabie saoudite ou en Espagne ne vont pas tarder à arriver. Un autre rendez vous entre le clan Mbappe et Paris est prévu dans les 15 prochains jours."

✴️ #Kimmich : Cela fait maintenant 3 ans que le Paris Saint-Germain aimerait l'avoir dans son équipe. C'est un souhait de Nasser.



À chaque fois, le club Allemand refuse catégoriquement… https://t.co/K7mOY4V3Dt pic.twitter.com/3U1noxc32w — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) January 10, 2024

