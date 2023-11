PSV Eindhoven - RC Lens : danger des Lensois, il aurait pu rejoindre le PSG cet été

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Depuis quelques jours, et le match de Ligue des Champions à Bolalert, les supporters du RC Lens ont vite su qui était Johan Bakayoko, l'attaquant du PSV Eindhoven. Vif, talentueux, et parfois intenable aux abords de la surface de réparation, le Belge a marqué son tout premier but en C1 à l'occasion du déplacement à Bollaert.

15 millions d'euros

Et sera, forcément, à surveiller de près par les défenseurs sang et Or, ce soir. Ce que l'on savait moins, et que nous apprend le quotidien l'Equipe, c'est que Bakayoko aurait pu évoluer en Ligue 1 cette saison. En effet, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG qui dirige le recrutement, avait coché son nom et était même disposé à mettre 15 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Bakayoko a finalement préféré rester dans le championnat néerlandais. Pas vraiment une mauvaise idée puisqu'il a été élu meilleur jeune de l'Eredivisie au cours du mois d'octobre.

