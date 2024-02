PSG Mercato : Daniel Riolo met un gros bémol à la signature de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore arrivé à son terme. Quelques jours après avoir affirmé que l’attaquant de 25 ans avait pris la décision de quitter le PSG à la fin de son contrat, Daniel Riolo n’est pas certain de le voir s’engager au Real Madrid.

« La seule réserve, c’est si le Real ne veut pas de lui »

« Il est dans la continuité de tout ce qu’il s’est passé cet été, a-t-il révélé au micro de RMC Sport. Il y a eu toute une polémique pour rien, puisque dans son esprit, c’était : "Je fais la dernière année." Et ça s’est passé exactement comme il avait décidé. La logique de cette histoire de l’été c’était "je termine la saison, je ne prolonge pas", il a toujours dit qu’il ne prolongerait pas et il est bout du chemin. Pour moi la seule réserve, c’est si le Real ne veut pas de lui. Si le Real dit : "c’est trop tard, on t’a fait une proposition il y a deux ans, tu n’es pas venu. Maintenant on ne veut plus…" Là OK, il est sur le carreau et il faut qu’il trouve un autre club. On sait que Liverpool lui a fait une proposition il y a deux ans, que Chelsea a essayé l’été dernier… D’autres l’ont approché mais lui, c’est le Real. Tout se passe comme c’était prévu finalement. »

🚨 Confirmation également de Daniel Riolo sur RMC, le PSG et Kylian Mbappé c’est terminé. ❌👋🏻🇫🇷 pic.twitter.com/s58HfpLacv — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) February 3, 2024

