PSG - Mercato : Daniel Riolo souffle trois premiers noms de recrues à Luis Enrique

Alors que Luis Enrique semblerait être le futur entraîneur du PSG, d’autres recrues pourraient arriver. Pourtant, Daniel Riolo, éditorialiste pour RMC, a suggéré trois noms au milieu de terrain auxquels devraient penser les Parisiens. Un problème de catalogue Sur Twitter, Daniel Riolo a posté un message concernant le PSG : « Gundogan, Tonali et Barella 3 gros milieux de terrain changent de club. Aucun n’a été envisagé au PSG … ok ok. Encore une histoire de catalogue, probablement… ». Daniel Riolo dénonce implicitement les réseaux préférentiels de Luis Campos, un peu trop basés sur les choix de Jorge Mendes. Les cibles du PSG ne sont pas les bonnes visiblement pour lui... Gundogan Tonali et Barella 3 gros milieux de terrain changent de club. Aucun n’a été envisagé au PSG … ok ok. Encore une histoire de catalogue probablement… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 21, 2023

Pour résumer Dans un tweet rédigé hier soir, Daniel Riolo se questionne sur les choix de cible du club parisien. Il s'étonne que Gundogan, Tonali et Barella soit sur le départ et que Paris ne fasse rien. Les choix du Paris Saint-Germain sont une nouvelle fois remis en cause.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur