PSG – Mercato : date d’arrivée, visite médicale, tarif… Tous les détails du dossier Beraldo

S'il reste encore quelques details à régler entre le PSG et les Corinthians pour la venue du milieu de terrain Gabriel Moscardo (18 ans), tout est en revanche sur les rails pour l’arrivée du jeune défenseur de Sao Paulo Lucas Beraldo (20 ans) dans la Capitale française.

Selon Ge Globo, le jeune stoppeur gaucher va débarquer à Paris le 27 décembre et passera sa visite médicale le 30 pour une officialisation qui devrait avoir lieu à l’ouverture du Mercato d’hiver en Ligue 1.

Le joueur ok sur les termes de son contrat jusqu'en juin 2028, PSG et Sao Paulo seraient tombés d’accord sur une indemnité approchant les 20 M€.

Lucas Beraldo (FC Sao Paulo, défenseur de 20 ans) arrive au PSG cet hiver et on en sait plus sur les dessous du deal. On sait même quand son avion est censé atterrir dans la Capitale française et la date de sa visite médicale.