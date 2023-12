PSG - Mercato : déjà 2 gros bémols à l'arrivée de Moscardo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

A l'instar de ce que font le FC Barcelone et le Real Madrid, le PSG a décidé de miser tôt sur les futures promesses brésiliennes. Mieux vaut mettre 20 M€ sur un joueur à peine majeur que six fois plus quand il aura connu une première expérience européenne convaincante. Mais ce pari est risqué car la recrue n'offre aucune garantie de réussite. Dans le cas de Gabriel Moscardo, L'Equipe a même déjà ciblé deux inconvénients : son inexpérience au plus haut niveau ainsi que le fait que Paris avait davantage besoin d'un milieu relayeur qu'un récupérateur.

Un profil à la Verratti aurait été plus utile

"Capable d'évoluer en numéro 6, dans un rôle de protection, ce solide gabarit (1,85m) dispose d'autres qualités (une bonne frappe de balle, par exemple) qui peuvent aussi lui permettre d'évoluer plus haut. Mais cet étudiant en administration des entreprises ne dispose que d'un vécu limité (25 matches pros en club depuis ses débuts en juillet, 1 but). Une période d'adaptation au rythme du football européen sera forcément nécessaire. Et Moscardo, international Espoirs brésilien (1 sélection), n'est pas ce numéro 8 créatif et expérimenté dont rêvaient de nombreux supporters parisiens, notamment depuis le départ de Marco Verratti l'été dernier."

Bom dia, Fiel!



A terça-feira do Corinthians seguiu quente nos bastidores. Com a transferência de Gabriel Moscardo muito perto de ser concretizada, rumo ao Paris Saint-Germain, da França, detalhes da negociação envolvendo os clubes foram conhecidos e quanto o Timão deve arrecadar… pic.twitter.com/d9oX5OFxgr — Meu Timão (@MeuTimao) December 27, 2023

