PSG - Mercato : Dembélé prend un retour de flamme cinglant au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ousmane Dembélé a choisi de quitter le FC Barcelone pour aller au PSG cet été et cela a déplu en Catalogne. Xavi s'était dit déçu du choix du Français, et Enric Masip lui a emboîté le pas.

"C'est facile d'embrasser le maillot quand on marque des buts"

"On est tous déçus de la façon dont les choses se sont passées, a confié à SPORT le bras droit de Joan Laporta. Je préfère un joueur qui me donne un 7 ou un 8 à un joueur qui me donne un 10 et qui deux jours après va dans une autre équipe pour gagner plus." Et à lui d'ajouter... "J'aime les bons joueurs, mais je préfère les joueurs engagés. Et Dembélé a montré qu'il n'était pas investi en refusant de prolonger. C'est facile d'embrasser le maillot quand on marque des buts. Vouloir gagner plus, cela peut se comprendre, mais dire noir un jour et blanc le lendemain... Je préfère que l'on joue avec un jeune de la Masia ou avec Raphinha, qui donne tout à chaque entraînement, qu'avec un joueur qui te donne un 9 un jour et un 3 le lendemain."

Podcast Men's Up Life