PSG - Mercato : des cadors de L1 et européens contrarient Paris pour Youssouf Fofana

Le Paris Saint-Germain, qui prospecterait sur le marché des joueurs libres, aurait fait de la signature du milieu de terrain de l'AS Monaco, Youssouf Fofana, l'un de ses priorités pour l'été prochain.

Mais alors qu'une réunion devrait avoir lieu durant la trêve internationale du mois d'octobre entre les représentants de l'international français et les dirigeants parisiens, le journaliste turc, Ekrem Konur, nous a appris cette semaine que la Juventus, d'autres clubs de Ligue 1 et des clubs anglais, dont les identités n'ont pas filtré, seraient également sur les rangs du joueur formé au RC Strasbourg, qui arrivera en fin de contrat en juin prochain avec l'AS Monaco.

🚨Juventus are ready to compete with League 1 and Premier League clubs for AS Monaco's 24-year-old French player Youssouf Fofana. 🇫🇷 🔴#ASMonaco ⚫#ForzaJuvepic.twitter.com/WvwBBRSWy8