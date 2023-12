PSG - Mercato : deux clubs intéressés par Keylor Navas ont fuité !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Deux clubs seraient miraculeusement intéressés par Keylor Navas. Le portier du PSG est en passe de devenir le troisième gardien de Luis Enrique, avec la récente montée en puissance d’Arnau Tenas. Le Costaricain n’a plus rien à se mettre sous la dent et il n’a plus enfilé les gants depuis un match de préparation cet été. L’heure est donc clairement à un départ.

Deux clubs intéressés

Les Tigres, au Mexique, suivent le portier parisien, mais Newcastle semble également attiré à l’idée de placer l’ancien Madrilène en tant que numéro deux, derrière Nick Pope, comme l'indique AS. Un nouveau challenge qui permettrait à Navas de quitter Paris. Néanmoins, si transfert il y a, la période estivale sera privilégiée, lorsque l’international sera libre de s’engager où il le souhaite.

