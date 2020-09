PSG - Mercato : encore un départ chez les jeunes parisiens

Toujours la même rengaine. Le PSG, qui ne manque pas de jeunes talents, est confronté à l'envie de ses derniers d'aller voir ailleurs. Et de trouver du temps de jeu. Cette fois, et l'information est donnée par RMC Sport, Corentin Louakima, âgé de 17 ans et qui évolue au poste d'arrière droit, va s'engager pour un contrat de trois ans avec le club italien de l'AS Rome.

Louakima avait rejoint le PSG en 2013 en provenance de l'AS Carrières-Grésillons, dans les Yvelines.