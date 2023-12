PSG - Mercato : fracture entre Luis Enrique et Mbappé, nouvelle deadline pour son avenir ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La prochaine sortie de Kylian Mbappé dimanche face au LOSC (20h45) sera à surveiller de près. Au moins pour étudier ses rapports avec Luis Enrique, avec qui des tensions seraient nées suite à la qualification à Dortmund en 8es de finale de la Ligue des champions (1-1). Le manque d’ambitions du PSG en Allemagne a en effet provoqué une frustration non contenue de la star tricolore du PSG et celle-ci pourrait se prolonger à l’avenir.

Deadline fixée au 15 janvier 2024 ?

« Si les résultats sportifs calment, aujourd’hui, les débuts de tempête entre Luis Enrique et Mbappé, l’exigence et les ambitions XXL de ces deux derniers pourraient, malgré tout, déboucher sur une réelle fracture, notamment en cas de désillusion sur la scène européenne », glisse Foot Mercato. Cette situation de trouble n’aurait pas échappé au Real Madrid. Selon As, le club espagnol a prévu d’envoyer son offre à Mbappé peu après le Nouvel an. Et la deadline pour sa réponse serait fixée au 15 janvier 2024.

