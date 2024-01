PSG - Mercato : Francfort revient à la charge pour Ekitike

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’Eintracht Francfort tente le tout pour le tout avec Hugo Ekitike. L'équipe allemande souhaite impérativement recruter un numéro 9, son meilleur buteur, Omar Marmoush, est à la CAN et n’est pas une véritable pointe. Francfort a tenté Kalimuendo, mais sans succès, alors le club va revenir à la charge sur la piste estivale.

Une offre rehaussée

L’Eintracht a rehaussé son offre concernant Hugo Ekitike, ces derniers pourraient offrir plus de 20 millions d’euros selon Bild. Une offre que le PSG pourrait accepter. En plus de cela l’attaquant français ne serait plus aussi fermé que cet à l’idée de rejoindre l’Allemagne. À deux semaines de la fermeture du mercato hivernal, les négociations vont continuer entre les deux clubs.

