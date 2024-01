PSG Mercato : Francfort va revenir à la charge pour Ekitike

Bonne nouvelle pour le PSG : selon le journaliste de Sky Deutschland Florian Plettenberg, l'Eintracht Francfort est décidé à recruter Hugo Ekitike. Et même si les négociations sont compliquées avec le club de la capitale, les Allemands devraient revenir à la charge d'ici la fin du mercato hivernal. Une nouvelle offre sera soumise à Paris avant jeudi.

Jusqu'à présent, les négociations achoppaient sur l'option d'achat de l'ancien Rémois. Le PSG voulait qu'elle soit de 25 M€, Francfort ne proposait que 15 M€. L'Eintracht devrait augmenter le montant de l'indemnité après les six mois de prêt. Reste à savoir si la direction parisienne a l'intention de descendre en dessous des 25 M€, elle qui a acheté Ekitike pour environ 35 M€ il y a un an et demi...

🦅 News #Ekitike: Eintracht boss Markus #Krösche is still in talks with Paris. Frankfurt is preparing the next approach and is ready to improve their first offer!



➡️ The first official offer from Eintracht was a 6-months-loan + option to buy (€15m)



➡️ #PSG rejected, they… pic.twitter.com/MrGZeuFnPn