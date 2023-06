PSG - Mercato : gros coup d'accélérateur dans le dossier Lucas Hernandez

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le dossier Lucas Hernandez au PSG traîne en longueur. Et la seule information crédible, à ce jour, est que l'international français n'a pas prolongé son contrat en Bavière, lui sui sera libre dans un an.

50 millions d'euros à sortir ?

Selon RMC, qui en dit plus sur le sujet, le club de la capitale n'a formulé aucune offre à ce jour. Mais est bel et bien déterminé à avancer sur le dossier. Ainsi, une réunion entre les dirigeants des deux clubs serait prévue assez rapidement. Et le club allemand serait enclin à vendre son joueur, à condition que l'offre tourne autour de 50 millions d'euros.

A suivre.