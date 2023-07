PSG - Mercato : gros coup dur pour Paris dans le dossier Bernardo Silva !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Après avoir bouclé les arrivées d'Ilkay Gündogan et Inigo Martinez et celle de Vitor Roque pour la saison 2024-2025, le FC Barcelone ne compte pas s'arrêter là cet été et viserait toujours deux joueurs de Manchester City. Il s'agit de Bernardo Silva et Joao Cancelo.

Xavi croit à la victoire finale en C1 avec Bernardo Silva !

Selon les informations du journaliste de Mundo Deportivo, Fernando Polo, un prêt avec option d'achat obligatoire serait à l'étude pour Bernardo Silva, également ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain. L'entraîneur du Barça, Xavi, penserait qu'avec l'ancien Monégasque, son équipe sera candidat pour remporter la Ligue des Champions la saison prochaine.

Joao Cancelo serait, lui, une option en prêt pour le Barça, d'après la journaliste de Catalunya Ràdio, Laia Tudel Prades. Un transfert serait trop onéreux pour le club blaugrana, toujours en proie à de grosse difficultés économiques.

