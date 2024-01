PSG - Mercato : gros stop pour Paris dans le dossier Kimmich

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En matière de mercato, on le sait, il ne faut jamais dire jamais. Et surtout ne pas toujours croire à un propos, quel qu'il soit. Reste que dans le dossier Joshua Kimmich au PSG, évoqué depuis plusieurs jours par différents médias, on se demande bien si le club parisien n'a pas vite intérêt à passer à autre chose.

"Pas du tout un sujet"

Interrogé sur l’intérêt du PSG, le joueur du Bayern Munich s'est en effet confié sur le mercato hivernal pour Sky. Et de toute évidence, un transfert n'est pas sa priorité du moment. "Je suis concentré uniquement sur le Bayern. Pour moi, ce n’est pas du tout un sujet cet hiver. A un moment donné, le club me contactera et nous discuterons entre nous, pas avec les médias."

C'est dit.

