PSG - Mercato : Guimaraes a donné sa réponse à Paris et fait un appel du pied au Barça et au Real Madrid

En quête d'un milieu de terrain cet hiver, le Paris Saint-Germain aurait fait de Bruno Guimaraes sa priorité dans l'entrejeu. Mais le dossier menant au milieu de terrain de Newcastle est complexe pour le champion de France en titre. Et les affaires n'iraient pas en s'arrangeant pour le PSG dans ce dossier.

Guimaraes a une autre priorité que le PSG

Et pour cause, d'après Sports Zone, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais donnerait sa priorité à l'Espagne plutôt qu'un départ à Paris. "Giuliano Bertolucci et Alexis Malavolta (les agents de Bruno Guimaraes) sont prêt à le signer à Paris, leur joueur caressait surtout le désir d’une signature en Espagne mais les deux mastodontes espagnols ne se sont pas clairement positionnés à date", explique le média. Une information confirmée par le média brésilien ge.globo.

