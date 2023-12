PSG - Mercato : Hakimi fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Un peu en difficultés la saison dernière avec Christophe Galtier, Achraf Hakimi a retrouvé la pleine possession de ses moyens sous Luis Enrique et semble plus épanoui au jamais au Paris Saint-Germain. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE D'ACHRAF HAKIMI "J'espère continuer d'écrire l'histoire avec ce maillot" Et le latéral droit marocain, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de la capitale, compte s'imposer dans la durée au PSG, comme il l'a confié dans une interview accordée à PSG TV. "J'espère continuer d'écrire l'histoire avec ce maillot", a lâché l'ancien joueur du Real Madrid. Il y a un peu plus d'un mois, son agent avait d'ailleurs laissé entendre que les dirigeants parisiens voudraient prolonger l'international marocain. "Je peux garantir que le Paris Saint-Germain parle de la possibilité de continuer avec Achraf Hakimi pendant longtemps." 🎙️ @AchrafHakimi, l'interview des 100 matches



🎙️ @AchrafHakimi, l'interview des 100 matches

Centenaire en Rouge et Bleu, notre défenseur 𝐀𝐜𝐡𝐫𝐚𝐟 𝐇𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 revient sur 5️⃣ moments forts de son histoire parisienne. ❤️💙 pic.twitter.com/UpfBVEJnSV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 22, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur