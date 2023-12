PSG – Mercato : Ineos prépare quelques folies à Manchester… dont Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Pour 1,3 milliards de livres, Ineos a racheté 25% des parts de Manchester United mais surtout pris la main sur le secteur sportif chez les Red Devils. Un changement de cap marqué par le premier « transfert » de l'OGC Nice au Nord de l'Angleterre de l'ancien directeur général du PSG Jean-Claude Blanc. Pour son club de cœur, Jim Ratcliffe aurait des idées bien arrêtées. S'il est un peu tard pour travailler sur un Mercato d'hiver d'une saison déjà plombée, le nouveau patron sportif de MU est très ambitieux pour cet été où plusieurs grandes stars seraient déjà dans les radars afin de réveiller le géant endormi. Rabiot (Juventus), De Jong (FC Barcelone) ou Osimhen (Naples) également dans la short-list Selon le Manchester Evening News, MU va se positionner sur les cracks arrivant en fin de contrat en juin. A commencer par les internationaux français Kylian Mbappé (PSG, 25 ans) et Adrien Rabiot (Juventus, 28 ans) mais également le milieu polonais Piotr Zielinski (Naples, 29 ans) et le central espagnol Mario Hermoso (Atlético Madrid, 28 ans). Un ou deux gros transferts sont aussi évoqués par The Sun avec Victor Osimhen (Naples, 24 ans), Frenkie de Jong (FC Barcelone, 26 ans), Serge Gnabry (Bayern Munich, 28 ans) ou encore Gonçalo Inacio (Sporting, 22 ans) sont cités.

Alexandre Corboz

Rédacteur