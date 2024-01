PSG Mercato : Kalvin Phillips a choisi son nouveau club !

Depuis plusieurs jours, le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips, en instance de départ cet hiver, est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Il y a deux semaines, The Telegraph avait même annoncé que le PSG était en pôle pour recruter le milieu de terrain anglais.

Un temps intéressés, Newcastle et le Barça s'étaient résignés, mais selon Ekrem Konur, Phillips ne va pas rejoindre Paris. Le journaliste truc annonce que le joueur va s'engager avec West Ham. Un choix motivé par sa volonté de rester en Premier League afin de se donner un maximum de chances de participer au prochain Euro 2024.

💣💥❗🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #WHUFC ⚒️ 🔵 #MCFC❗

England midfielder and Manchester City outcast, Kalvin Phillips, looks set to join West Ham on loan in what represents a boost to his England chances. https://t.co/M5Ne0FX9k2 pic.twitter.com/KrCdS51qkv