PSG - Mercato : Kolo Muani a explosé de rage contre l’Eintracht Francfort !

Si le PSG est finalement parvenu à boucler la venue de Randal Kolo Muani après moults rebondissements et des discussions très tendues jusqu’au bout avec l’Eintracht Francfort, cette négociation a laissé quelques traces.

Du côté de Paris qui a dû batailler, mais également pour l’ancien Nantais, rentré dans un bras de fer de tous les instants avec ses anciens dirigeants jusqu’à l’issue heureuse et ses premiers mots passionnés : « Cela fait très plaisir de revenir aux sources ! J’ai été attiré par le projet du club. Maintenant, j’ai hâte de me mettre au travail et de jouer enfin sous ces couleurs ».

Il a même coupé les ponts sur Instagram pendant quelques minutes…

L’Equipe nous apprend quand même que « RKM » était vraiment en colère de voir son transfert dans l’impasse sur le coup de 18 heures et qu’il a explosé : « Je m'en fous, qu'il trouve une solution », aurait-il lâché.

L’international tricolore aurait même assuré à son entourage qu’il ne souhaitait plus jamais reporter le maillot de l’Eintracht si le club le bloquait. Le transfert acté, Kolo Muani s’est empressé de se désabonner du club allemand sur Instagram. Preuve de son ras-le-bol manifeste… La colère retombée, le Bondynois s’est remis à suivre le club qui l’a quand même porté jusqu’à l’équipe de France.

