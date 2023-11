PSG – Mercato : l’accord Mbappé – Paris révélé, un message fort envoyé au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

En cette période d’actualité plus creuse, le cas de Kylian Mbappé (PSG) suscite l’attention médiatique. Alors que son avenir s’écrit entre Paris et le Real Madrid et qu’aucune discussion n’est amorcée autour d’une prolongation ou d’un départ, certaines informations fuitent autour du cas du Bondynois.

Kylian Mbappé aurait renoncé à 80 M€ !

En Espagne, on assure que le PSG ne proposera pas de nouveau contrat à Mbappé, préférant attendre que le capitaine des Bleus se manifeste de lui-même. Au Real Madrid, la posture officielle est d’afficher de la distance… et au milieu de tout ça, certains proches de Kylian Mbappé tentent de valoriser son image et son amour du football.

Ce jeudi après-midi, une information en ce sens est tombée sur RMC. On y apprend que pour quitter le loft l’été dernier en restant quand même au PSG, Kylian Mbappé a fait un gros sacrifice financier. Le site internet met un chiffre sur cet effort et évoque la somme de 80 M€ de primes diverses abandonnées par l’attaquant français pour rejouer au foot. Un message à l’attention du Real Madrid pour montrer qu’il n’y a pas que l’argent qui compte à ses yeux ?

❗️ Le PSG et Kylian Mbappé ont un accord pour que l’attaquant ne touche pas une partie de l’argent que le club lui doit : le montant avoisinerait les 80 M€, liés à différentes primes

🔹 Paris veut toujours le prolonger 🔹Mbappé a son destin entre les mains pic.twitter.com/CMysJJm7Av — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) November 16, 2023

