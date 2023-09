PSG – Mercato : l’arrivée de Randal Kolo Muani sur le point de capoter, un ultime espoir subsiste !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Avec Randal Kolo Muani, le PSG est passé par toutes les émotions ces dernières 24 heures. Si Nasser Al-Khelaïfi avait fait part hier de son pessimisme de voir l’attaquant de l’Eintracht Francfort signer, l’espoir était revenu en milieu de journée avec l’annonce d’un accord entre le club allemand et Paris pour un transfert à 90 M€.

Randal Kolo Muani avait même passé sa visite médicale par anticipation dans l’attente du feu vert définitif de l’Eintracht. Feu vert qui n'arrive toujours pas de la part de son directeur sportif Markus Krösche.

Francfort le bloque, faute d’un remplaçant

La raison ? Du fait de la deadline trop courte pour lui trouver un remplaçant, Randal Kolo Muani n'est pour l'instant pas autorisé à partir par l’Eintracht. Une décision qui a fait suite au refus d’Hugo Ekitike (PSG) de le remplacer en Allemagne. Francfort a bel et bien cherché un plan B jusqu’à la dernière minute mais la fermeture du Mercato allemand, qui intervient à 18 heures, a rendu cette recherche du money-time quasiment impossible selon Goal.com, Kicker, RMC et de nombreux autres médias ces dernières minutes. Le PSG a, de son côté, encore six heures pour finaliser et met toujours la pression, aidé par "RKM" qui négocie désormais directement avec ses dirigeants selon L'Equipe. L'espoir est plus que mince désormais car on imagine mal l'Eintracht céder sans pouvoir remplacer son meilleur joueur...

