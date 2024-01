PSG - Mercato : l'entraîneur de Newcastle répond à Paris pour Guimaraes

La rumeur Bruno Guimaraes au PSG aura fait long feu... Il y a deux jours, un média anglais a assuré que le club de la capitale avait fait de l'ancien Lyonnais sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Et qu'un transfert était de l'ordre du possible moyennant une indemnité de 115 M€. Mais dès le lendemain, elle était démentie. Et ce vendredi, c'est l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, qui a mis fin lui-même à la possibilité de voir partir un joueur aussi important.

"Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club aussi longtemps que possible et c'est évidemment notre volonté", a déclaré le technicien au quotidien local. Sous contrat jusqu'en 2028, Bruno Guimaraes ne devrait donc pas quitter de sitôt un club n'ayant aucun problème financier depuis l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans son actionnariat.

