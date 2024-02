PSG Mercato : la bataille pour Mbappé définitivement perdue !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Jérôme Rothen est le dernier à penser que Kylian Mbappé (25 ans) ne signera pas au Real Madrid cet été. Lundi, l’ancien milieu de terrain du PSG a affirmé sur RMC Sport que l’attaquant du club de la capitale n’avait pas encore tranché au sujet de son avenir personnel.

« La bataille est perdue »

En Espagne et en France, tous les autres médias s’accordent à dire que c’est pourtant le cas. Avec une idée en tête : signer enfin au Real Madrid. Ce mercredi, As a ainsi compilé tous les récents articles allant dans ce sens et ils sont nombreux. Le plus parlant reste celui du Parisien avec cette conclusion amère pour le PSG : « La bataille est perdue. »

Podcast Men's Up Life