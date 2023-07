PSG - Mercato : la date de l’arrivée de Mbappé au Real Madrid aurait fuité !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le feuilleton Mbappé repart de plus belle. Si l’attaquant du PSG est allé passer le week-end à Monaco pour oublier une semaine passée dans le loft et sa mise à l’écart de la tournée au Japon, les tractations se poursuivent en coulisses au sujet de son avenir personnel. Aujourd’hui le Mirror nous apprend par exemple que Liverpool serait prêt à recruter l’attaquant tricolore de 24 ans pour un prêt d'un an avant qu’il ne rejoigne le Real Madrid en 2024.

Mbappé le 2 août à l'aérorport de Madrid ?

En contrepartie, le club de la capitale recevrait une somme d’argent dont le montant n’a évidemment pas filtré. Du côté de la Casa Blanca, on a fixé au 12 août la date limite pour régler le cas Mbappé, afin de débuter la Liga de bon pied. François Gallardo affirme que le transfert sera réglé bien avant. « L'annonce du PSG concernant le départ de Kylian Mbappé est imminente, a indiqué le spécialiste des transferts sur Twitter. Le meilleur reste à venir : le mercredi 2 août, je veux tous vous voir à l'aéroport de Madrid. » Tic-tac...

🚨 El anuncio del PSG sobre la salida de Kylian Mbappé es INMINENTE.



Lo mejor está por llegar: El miércoles 2 de agosto os quiero ver a todos en el aeropuerto de Madrid.



¡Fin boom! ¡Al lío! 💣👉🏼🔥 pic.twitter.com/lk68FkB5p5 — François Gallardo (@F_GallardoTV) July 28, 2023

