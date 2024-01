PSG - Mercato : la future présentation de Mbappé au Real Madrid déjà orchestrée ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Nasser al-Khelaïfi a beau afficher sa sérénité au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé au PSG, les derniers développements du dossier semblent dessiner un départ. Si Liverpool revient en force et que le Real Madrid a échaudé le clan Mbappé en lui fixant le 15 janvier comme deadline, le club espagnol garderait la priorité du joueur pour cet été. En Espagne, on a même déjà prévu la manière dont Mbappé devrait se tenir lors de sa possible présentation en grande pompe.

Ce que devrait dire Mbappé aux supporters du Real

« Pour que le Real Madrid pardonne à Kylian, Florentino Pérez devrait dire lors de la présentation : ‘Merci pour l'effort que vous avez fait pour venir' », prophétise Josep Pedrerol. Le journaliste d’El Chiringuito TV va plus loin dans son analyse : « La nécessité de faire venir Mbappé a changé, sa valeur est moindre. Il doit donc démontrer qu’il veut signer à Madrid en laissant l’argent de côté. »

👉 "Para que el madridismo perdone a Kylian, FLORENTINO tendría que decir en la presentación:



'Gracias MBAPPÉ por el ESFUERZO que has hecho para VENIR'" 🙏@jpedrerol, rotundo en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/AMDhEa9CTi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 10, 2024

