PSG - Mercato : la Juventus fixe le tarif de sortie pour Chiesa

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La Juve, donc, ne dirait pas non à un transfert. Mais Ekrem Konur nous apprend qu'il faudra mettre le prix. Soixante millions d'euros sont attendus pour un joueur dont la valeur marchande est de 40 M€, selon Transfermarkt. Si le PSG est toujours intéressé à ce tarif-là, il lui faudra également surmonter la concurrence incarnée par Liverpool et le Bayern Munich. Ça fait beaucoup...

Les résultats du Paris Saint-Germain en 2022-23

🚨Juventus have set a €60m asking price for Federico Chiesa, 25, with Liverpool keen on the Italy player, who is also attracting interest from Bayern Munich and PSG. 🇮🇹 ⚫#ForzaJuve🔴#LFC🔴#FCBayern🔵#PSG https://t.co/rwSULvApkv pic.twitter.com/zyGHb1DS6D