PSG - Mercato : la liste noire de Luis Enrique a fuité

Quelques joueurs sont susceptibles de quitter le PSG dès cet hiver. Luis Enrique a noté quelques profils qui ne lui correspondent absolument pas. Ces joueurs pourraient quitter le navire d’ici fin janvier.

Trois joueurs sur la liste

Sport révèle que Luis Enrique aimerait se débarrasser de Hugo Ekitike, Gonçalo Ramos et Nordi Mukiele. Pour le dernier, le Bayern Munich est en discussion avancée avec lui. Quant à Ekitike et Ramos, l’avenir est moins certain, même si Francfort pousse toujours pour recruter l’ancien rémois.

