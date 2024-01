PSG - Mercato : la nouvelle priorité de Campos est bien connue de l'OL

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après avoir misé une quarantaine d'euros sur deux espoirs brésiliens (Beraldo et Moscardo), le Paris Saint-Germain aurait l'intention de recruter un troisième Auriverde d'ici la fin du mercato hivernal. Sauf que celui-ci est déjà bien expérimenté, très connu et qu'il coûtera beaucoup plus cher ! Selon ESPN, c'est en effet Bruno Guimaraes (Newcastle) qui serait désormais dans le viseur de Luis Campos.

Paris devra payer très cher pour l'avoir...

Cela fait déjà quelques saisons que l'ancien Lyonnais voit son nom associé au club de la capitale. Guimaraes s'est fait connaître en Europe lorsqu'il a signé à l'OL en janvier 2020 moyennant 20 M€. Deux ans plus tard, il filait à Newcastle pour 42 M€. Son impact chez les Magpies a été immédiat, son sens de la récupération, son agressivité et sa capacité à orienter le jeu faisant merveille en Angleterre. Aujourd'hui, il vaudrait 80 M€, évolue dans un club qui n'a plus besoin de vendre et joue dans le meilleur championnat de la planète. Pour l'avoir, Campos devra signer un très gros chèque...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Bruno Guimaraes serait la priorité du PSG au milieu de terrain cet hiver selon ESPN Brésil ! 🇧🇷



En attente d’autres confirmations… pic.twitter.com/CZn4nJPDN6 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life