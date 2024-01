PSG - Mercato : la nouvelle recrue réclamée par Luis Enrique dégotée à Manchester ?

Luis Enrique pourrait être prochainement servi par un joueur de Manchester City. Kalvin Phillips (28 ans) est dans le viseur du PSG, selon Ekrem Konur sur X. Le journaliste annonce également que d’autres clubs sont dans la course pour recruter l’Anglais, qui ne joue pas régulièrement avec Pep Guardiola. La Juventus et Newcastle sont aussi sur le coup. Mais les Parisiens pourraient rapidement passer à l’offensive.

Konur annonce avec ces informations que le club français souhaite proposer une offre “d’ouverture” à Manchester City. L’ancien de Leeds United est évalué à 28 millions d’euros par Transfermarkt, une somme abordable pour les Parisiens. Surtout en ces temps d'urgence.

