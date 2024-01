PSG Mercato : la porte du Bayern Munich se referme pour Nordi Mukiele

Sacha Boey (23 ans) va briser les rêves de Nordi Mukiele. L’actuel défenseur de Galatasaray se serait mis d’accord pour un transfert avec le Bayern Munich, club qui pistait Nordi Mukiele depuis plusieurs jours, et que ce dernier aurait aimé rejoindre. Mais le “Here we go” de Fabrizio Romano ne trompe jamais...

La visite médicale doit intervenir très prochainement pour Boye. L'ancien rennais devrait donc terminer la saison en Bavière. Pisté également par Arsenal et le PSG, il aurait dit à son président en Turquie qu'il ne voulait que le Bayern. Un souhait en passe d'être exaucé.

🚨🔴 Sacha Boey to FC Bayern, here we go! Deal verbally agreed between clubs with Gala, time for final details and then paperwork.



Boey’s travel to Munich being scheduled as medical will take place soon.



He only wanted Bayern as "opportunity of a lifetime".