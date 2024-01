PSG - Mercato : la Premier League fait peser une vraie menace sur Zaïre-Emery

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Entre le Paris Saint-Germain et Warren Zaïre-Emery, les choses sont on ne peut plus claires : après la première partie de saison sensationnelle du milieu de terrain de 17 ans, un gros contrat lui sera proposé le jour de sa majorité, le 8 mars prochain. A terme, le néo-international est appelé à récupérer le brassard de Kylian Mbappé et à devenir le porte-étendard du club de la capitale. A moins que...

Barcola aussi dans le viseur des clubs anglais

A moins qu'un grand club anglais ne détourne Zaïre-Emery de Paris avant la signature de sa prolongation. Ce mercredi, le journaliste turc Ekrem Konur assure que des écuries de Premier League continuent de lorgner Zaïre-Emery mais également Bradley Barcola (21 ans). L'idée pourrait être d'inciter le milieu à ne pas prolonger avec le PSG et sortir une grosse offre l'été prochain, à un an de la fin de son contrat...

💣💥 | 🇫🇷 | PSG's 17-year-old French midfielder Warren Zaïre-Emery and 21-year-old winger Bradley Barcola continue to attract interest from Premier League clubs. 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/YqIU9SPDky — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 3, 2024

