PSG - Mercato : la première recrue estivale s'est envolée pour Paris !

Sauf incroyable retournement de situation, Marco Asensio devrait devenir la première recrue estivale du Paris Saint-Germain. L'ailier droit espagnol arrive libre en provenance du Real Madrid.

Asensio est en route pour Paris !

Au lendemain qu'il ait disputé son dernier match sous le maillot merengue contre l'Athletic Bilbao (1-1) où un vibrant hommage lui a été rendu, Marco Asensio aurait pris ce lundi matin la direction de Paris pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat avec le PSG, si l'on en croit les indiscrétions du journaliste de Relevo, Matteo Moretto. Son agent, Jorge Mendes, l’accompagnerait dans son voyage.

Fabien Chorlet

Rédacteur