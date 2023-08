PSG : la sœur de Neymar envoie un signal fort depuis... Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Poussé vers la sortie et lui-même désireux de quitter le PSG, Neymar Jr a une grosse préférence pour son avenir. Malgré l'offre à venir des saoudiens d'Al-Hilal et même s'il n'est pas non plus exclu que le Brésilien rebondisse en MLS, le premier choix du N°10 demeure, si c'est possible, de retourner au FC Barcelone... Et sa famille l'attend déjà là-bas.

Rafaella a rendu visite au fils de Neymar Davi Lucca

Mercredi, le jour-même où Neymar était reçu par Luis Enrique pour lui signifier qu'on ne comptait plus sur lui, sa sœur bien aimée Rafaella Santos était justement en Catalogne à poster une photographie d'une journée en « famille » avec son neveu, le fils de « Ney » Davi Lucca, qui vit justement à Barcelone.

Le signal pour Neymar qu'il est temps de revenir en Espagne ?

