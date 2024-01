PSG Mercato : le Bayern Munich snobe finalement Mukiele pour un ancien Rennais

En quête d'un renfort sur le côté droit de sa défense, le Bayern Munich cible le latéral droit du Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, depuis le début du mercato hivernal. Mais face à l'intransigeance des dirigeants parisiens pour l'ancien Montpelliérain, le club bavarois aurait activé d'autres pistes.L'une d'elle mènerait au latéral droit de Galatasaray, Sacha Boey, qui a justement été associé au PSG durant ce marché hivernal.

Le Bayern Munich aurait même déjà bouclé l'arrivée de l'ancien Rennais puisque ce dernier serait attendu ce vendredi en Bavière pour passer sa visite médicale avec le champion d'Allemagne en titre. C'est ce qu'a annoncé le journaliste allemand de BILD, Christian Falk. À moins qu'un autre club ne passe à l'action pour le recruter d'ici le 31 janvier, Nordi Mukiele devrait donc rester au PSG cet hiver.

According to our Information Sacha Boey (23) @GalatasaraySK is expected for a medical check-up in Munich tomorrow @BILD_Sport pic.twitter.com/DLMFNGGCI8