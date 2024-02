PSG Mercato : le départ de Mbappé va plomber les droits TV, un premier chiffre est tombé !

Alors que, ces derniers jours, des échos plus optimistes circulent quant à une issue à 900 M€ au global pour les droits TV de Ligue 1 sur la période 2024-29, le départ annoncé de Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid pourrait avoir de vraies répercussions sur le football français.

Le Parisien avance même quelques chiffres qui font froids dans le dos. « Certains acteurs du marché parlent d’une décote de 20% dans un contexte déjà déflationniste sur les droits TV », écrit le quotidien francilien qui estime la présence de Kylian Mbappé en Ligue 1 « rapporterait 140M€ par an au foot français ».

Il va sans dire qu’il s’agirait d’un vrai coup dur pour l’économie du football hexagonal même s’il serait très injuste de faire peser l’avenir de la Ligue 1 et de nos clubs sur les seules épaules du capitaine des Bleus.

