PSG Mercato : le dossier Ekitike rebondit encore, Jorge Mendes intervient !

A un peu plus de 24 heures de la clôture du marché des transferts, Hugo Ekitike est toujours au PSG. Et cela n'arrange ni le club, qui paye royalement un joueur pour rester en tribunes, ni l'attaquant, qui a besoin de retrouver les terrains afin de participer aux Jeux olympiques l'été prochain. Des négociations avec l'Eintracht Francfort ont été entamées il y a déjà plusieurs jours mais elles n'ont pas abouti. Et selon le journaliste de Sky Florian Plettenberg, rien ne devrait bouger avant demain...

L'Allemand est toutefois très positif concernant l'issue des négociations. Selon lui, les positions des deux clubs avancent en direction de l'autre. Jusqu'à présent, les discussions butaient sur l'option d'achat de l'ancien Rémois. Si jamais le deal devait capoter, La Gazzetta Dello Sport assure que l'AS Roma est intéressée pour l'été prochain. Il s'agit d'une piste pour Jorge Mendes, qui s'est fait ouvrir en grand les portes des Giallorossi par José Mourinho, désormais parti. Le superagent portugais a déjà contribué à placer Sanches, Wijnaldum et Paredes dans la Ville Eternelle.

🦅 Eintracht Frankfurt and Paris Saint-Germain are moving closer to each other. But there is still no agreement on terms of the option to buy.



⚠️ Ekitike to #SGE, it will be a deal for the Deadline Day. He is not expected to arrive in Frankfurt today.@SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/PkgP70lp3K