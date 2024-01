PSG - Mercato : le dossier Kalvin Philipps rebondit

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le PSG envisage de se renforcer au milieu en cette fin de Mercato, et à quinze jours de la clôture du marché, le nom de Kalvin Philipps est évoqué. A 28 ans, l'ancien joueur de Leeds est en rupture de banc chez les champions d'Europe et du Monde, qu'il aspure à quitter. De nombreux clubs sont sur les rangs, comme la Juventus Turin, mais aussi en Premier League.

Newcastle s'est retiré

Crystal Palace, Everton et West Ham sont intéressés. En revanche, selon le Telegraph, les 8 M€ demandés par City pour le prêt et les 46 M€ de l'option d'achat auraient incité Newcastle à se retirer de la course. Paris peut donc encore croire en ses chances. A suivre...

