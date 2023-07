PSG - Mercato : le FC Barcelone torpille le dossier Harry Kane et se lance sur Joao Felix !

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Le PSG est toujours à la recherche de son buteur de prestige. Harry Kane est ciblé par le club de la capitale. Cependant, le PSG doit faire face à la concurrence du Bayern Munich et maintenant également du FC Barcelone. Le club catalan aurait un autre plan que ces rivaux pour ce dossier. Le FC Barcelone souhaiterait recruter Kane à l'été 2024. D’après The Athletic, le Barça n’aurait pas l’intention de payer 120 millions pour le Britannique et voudrait attendre qu’il soit libre pour le recruter.

Kane Blaugrana en 2024, Felix prêté cet été ?

Ainsi, Kane serait pleinement libre de son choix sans devoir composer avec l’accord de son club. Harry Kane aurait pour ambition de remporter une Ligue des Champions et le FC Barcelone pourrait lui permettre de le faire, contrairement à Tottenham. Selon AS, le buteur anglais serait tout de même en négociation avec le Bayern Munich… Par ailleurs, Ekrem Konur assure que l'appel du pied de Joao Felix au Barça d'hier n'est pas passé inaperçu : le club catalan serait disposé à lui ouvrir les portes en prêt cet été ! De son côté, l'Atlético Madrid serait très énervé par la situation. Ambiance...

🚨Barcelona are planning to make moves to sign PSG's transfer target Joao Félix on loan.

🇵🇹 🔵 #ForçaBarça 🔵 #Atleti 🔴 #PSG pic.twitter.com/WixXvmHsjk — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 19, 2023

