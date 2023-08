PSG – Mercato : le montant de l'offre d'Al-Hilal à Neymar a fuité, ça se refroidit avec le FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Comme révélé par de nombreux médias dans la nuit, Neymar Jr (PSG, 30 ans) se rapproche bel et bien d'Al-Hilal... Mais pas forcément d'un rebond direct au FC Barcelone en prêt comme évoqué par RMC Sport dans la nuit.

Le Barça a quand même tenté sa chance mais...

Ce dimanche matin, le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna dévoile les premiers chiffres du dossier, assurant que le club d'Al-Hilal a offert plus de 100 M€ par an au Brésilien, que le père de Neymar a donné son aval et qu'il ne manque plus que le « go » définitif du Ney et du PSG pour finaliser. En parallèle, l'accord entre les club n'est pas encore totalement trouvé.

Si l'on en croit le spécialiste du Mercato, le FC Barcelone est encore dans la course et a même formulé une proposition contractuelle à Neymar... contre l'avis de Xavi, qui après avoir échangé avec le meneur de jeu du PSG, pousse en faveur d'une autre option.

?￰゚ヤᄡ?￰゚ヌᄃ? #Ligue1 |



◉ Al-Hilal propose plus de 100M€ par an à Neymar. Le père du joueur est d'accord. Les Saoudiens sont confiants et attendent le feu vert définitif du Ney.



◉ Les négociations avancent bien entre PSG-Hilal et devraient aboutir. Même si pour le moment il n'y… https://t.co/NmNqN6b0Pn pic.twitter.com/n1ncDaHmIj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 13, 2023

