PSG Mercato : le Real Madrid se positionne pour Mbappé, de nouveaux indices tombent sur son avenir !

Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision par rapport à son avenir courant février, mais de nombreux médias pensent que la tendance est à un départ du PSG et à une signature au Real Madrid. Le Parisien a suivi le mouvement samedi avec une grosse annonce. "Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours", a écrit le quotidien.

Pérez a peur d'une nouvelle volte face

Dans l'After, samedi soir sur RMC, Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol, a détaillé la stratégie du Real Madrid. "Ils sont plutôt tranquilles à Madrid, a -t-il indiqué. Ce qu’on me dit depuis plusieurs jours, c’est que les choses se présentent plutôt pas mal. On ne veut surtout pas s’exciter, le Real ne va surtout pas sortir du bois, ça c’est évident. Le Real attend que Mbappé annonce officiellement sa décision, parle avec le PSG. Et ensuite ils discuteront pour voir si Mbappé a envie de venir au Real. On ne veut surtout pas se montrer trop entreprenant tout de suite et avoir un changement d’avis à la dernière minute de Mbappé et se faire ridiculiser une nouvelle fois. Mais ils sont quand même plutôt confiants sur l’avenir de Kylian Mbappé au Real."

« On me dit que c’est fait »

Par ailleurs, Laure Boulleau confirme que Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid cet été. « Ce feuilleton, on a l’impression de l’avoir déjà vécu. Pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j’ai, on me dit que c’est fait. Il y a des chances que ça soit fait, a-t-elle balancé sur Canal+. Je serai contente s’il s’en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Il a des objectifs à jouer et il aime son club. Attendons sa décision comme des grands. »

Par ailleurs, le journaliste espagnol Juanfe Sanz avance que Mbappé a déjà trouvé où habiter à Madrid et aurait prévu qu’un partenaire du PSG vienne vivre avec lui !

