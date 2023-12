PSG - Mercato : le transfert de Moscardo fait déjà des étincelles

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Le PSG tiendrait sa première recrue hivernale. Comme déjà évoqué ces derniers jours, le club de la capitale aurait déboursé pas moins de 22 millions d’euros pour arracher Gabriel Moscardo (18 ans) aux Corinthians. Remplaçant de Dulio Monteiro et nouveau président du club brésilien, Augusto Melo est frustré par le deal passé par son prédécesseur et s’estime lésé par cette opération qu’il estime bien en dessous de sa valeur réelle.

Moscardo plutôt estimé à 40 M€ ?

« Ce joueur a un contrat. Tous les autres joueurs ont vu leur salaire être augmenté, tout comme leur clause libératoire. Pourquoi n’ont-ils pas fait la même chose avec ce joueur ? Quand le président actuel m’a appelé pour évoquer ce sujet, je lui ai dit que j’étais contre son départ. Je ne veux pas le vendre, a-t-il maugréé sur ESPN. Le gosse a fait trois, quatre mois de bons. J’ai même parlé avec le joueur et on aurait pu le vendre pour 40, 45 M€. Je suis resté dans cette posture de ne pas vouloir le vendre. Il y a eu une nouvelle conversation, j’ai à nouveau dit non à une offre de 20 M€, sauf que nous (la future équipe dirigeante, ndlr) n’étions pas au courant de la clause libératoire. Malheureusement, le fait est qu’aujourd’hui le montant de la clause libératoire est inférieur à ce qu’on nous propose. Donc si on n’accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. Ça n’arrivera plus en 2024, on sera très vigilant sur les contrats. Il y a clairement un préjudice à cause de cette clause inférieure. » Et le PSG s’en frotte les mains.

