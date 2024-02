PSG Mercato : Rafael Leao a d'autres priorités que Paris

Dimanche, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a annoncé que Rafael Leao était l'une des pistes envisagées par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé, en cas de départ de ce dernier en juin. L'ailier portugais de l'AC Milan est bien connu du responsable du recrutement parisien, Luis Campos, qui l'avait fait venir du Sporting à Lille en 2018. En plus, il se dit que Leao aurait envie de quitter la Lombardie après quatre années, l'équipe actuelle arrivant en fin de cycle.

Mais il y a plusieurs mais... Le premier, c'est que l'AC Milan compte beaucoup sur sa star, sous contrat jusqu'en 2028. Et qu'il ne la laissera pas partir facilement, même si le joueur aurait une clause de départ de 175 M€. Le deuxième, c'est surtout que Leao n'a pas spécialement envie de retrouver la Ligue 1. Il préfèrerait découvrir la Liga ou la Premier League. Le troisième, c'est qu'à son poste, le PSG a déjà Bradley Barcola, qui s'affirme de semaine en semaine. Mais le club du Qatar a les arguments financiers pour convaincre n'importe quel joueur réticent de venir, comme il l'avait déjà fait avec un autre Rossonero, Zlatan Ibrahimovic, il y a quelques années...

