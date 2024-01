PSG - Mercato : une nouvelle piste a fuité, c'est confirmé pour Danso (RC Lens) !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG se tourne vers la défense pour son mercato d’hiver. La blessure de Milan Skriniar durant le Trophée des Champions face à Toulouse (2-0) rebat les cartes du club parisien. D’après Santi Aouna, les postes de défenseur central et latéral droit sont privilégiés cet hiver. Les Parisiens ont quelques plans en tête.

Recruter en défense, en défense et en défense

Les hommes de Luis Campos se sont tournés vers le partenaire de sélection de Skriniar, David Hancko, auteur d’une excellente saison avec Feyenoord. Cependant, le Slovaque est très cher pour le PSG, sa valeur est annoncée à 35 millions sur Transfermarkt, et son contrat court jusqu’en 2028, il a prolongé en décembre. Les pistes de Kevin Danso et Jean-Clair Todibo ont aussi été évoquées, mais les dossiers n’iront pas plus loin, le RC Lens et l'OGC Nice ne souhaitant pas vendre leur défenseur.

