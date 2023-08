PSG - Mercato : les premiers mots de Neymar avec Al-Hilal

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après six ans passés au Paris Saint-Germain, Neymar a officiellement quitté ce mardi le club de la capitale et s'est engagé avec Al-Hilal pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2025.

"Je veux écrire une nouvelle histoire"

Quelques heures après l'officialisation de son arrivée au sein du club saoudien, le Brésilien a livré ses premiers mots en tant que joueur d'Al-Hilal. "Je veux écrire une nouvelle histoire, et la Saudi Pro League est en pleine croissance, avec des joueurs de qualité, donc je crois que c'est le lieu idéal, explique le Brésilien dans une déclaration relayée par son nouveau club. Al-Hilal est un immense club avec des supporters fantastiques, c'est le meilleur en Asie. Ça me donne le sentiment que c'est le bon choix pour moi, au bon moment, avec le bon club. J'aime gagner et marquer des buts, et j'ai bien l'intention de continuer en Arabie saoudite, avec Al-Hilal."

