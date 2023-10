PSG - Mercato : Luis Campos crée encore la sensation en Espagne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il ne faut donc pas se fier aux rumeurs. Ni même aux coups de gueule de certains ou encore au classement sportif. Car si il semblait que Luis Campos, qui occupe le même poste de patron du recrutement au PSG et au Celta Vigo, commençait à importuner en Espagne, il n'en serait rien. Bien au contraire.

Prolongation en cas de maintien ?

Ainsi, et pas plus tard que ce jeudi, le média Relevo indique que le Celta Vigo, qui ne réussit pas un bon début de saison (18e de Liga) et qui n'a que moyennement convaincu lors du dernier mercato estival, souhaiterait prolonger le contrat de Luis Campos ! Les discussions n'auraient pas encore débuté mais Campos n'aurait aucun souci à se faire à une seule condition toutefois : que le Celta ne descende pas en deuxième division espagnole.

Pas encore gagné...

