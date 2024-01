PSG - Mercato : Luis Campos sur les rangs pour un Skriniar bis

Alors que Milan Skriniar est blessé et out pour de longues semaines, le PSG s’est mis en quête d’un défenseur central. De nombreuses pistes ont notamment été explorées ces derniers jours avec notamment la demande de Luis Enrique de se positionner sur Diego Llorente (AS Rome, 30 ans).

Si l’on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, une piste est également creusée en Eredivisie (D1 néerlandaise). En effet, le PSG et Liverpool s’intéresseraient de près à David Hancko (Feyenoord, 26 ans)… coéquipier de Skriniar en sélection slovaque (35 capes).

Reste que le dossier de l’ancien joueur du Sparta Prague s’annonce compliqué, le champion des Pays-Bas ayant fixé la barre à 45 M€ avec la volonté de le garder au moins jusqu’à la fin de saison. Arrivé à l’été 2022 au Feyenoord, Hancko a disputé 24 matchs cette saison toutes compétitions confondues, marquant également un but en Ligue des Champions sur la pelouse de l’Atlético Madrid.

🚨 Excl. - #PSG and #Liverpool are interested in David #Hancko. Feyenoord ask €45M to sell the centre-back and would like to keep him in January to open negotiations for his sale in the summer #transfers window. #LFC