PSG : Luis Enrique a donné sa réponse à al-Khelaïfi

Plus qu'un match, samedi à domicile contre Clermont, et Christophe Galtier saura s'il a vraiment mérité de rester sur le banc du PSG pour une deuxième saison. Pour le moment, seul lui semble croire en ses chances. Et au vu des nombreux noms qui circulent pour lui succéder, on a tendance à penser que ses dirigeants ne sont pas convaincus non plus que son travail mérite une seconde chance. Mais peut-être qu'au final, le Marseillais pourrait être maintenu faute de mieux. En effet, les bons techniciens sur le marché et sont rares. Et certains n'ont absolument pas envie de travailler en France.